Tennis

Tennis : L’annonce fracassante de Dominic Thiem sur Wimbledon !

Publié le 24 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Après avoir renoncé aux Jeux Olympiques, Dominic Thiem vient de déclarer forfait pour Wimbledon après sa blessure au poignet.

Pour le moment, Dominic Thiem vit une année 2021 compliquée. Après avoir été éliminé au premier tour à Roland Garros, l’Autrichien a décidé de déclarer forfait pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Le numéro 5 mondial n’a pas voulu participer pour se préparer au mieux pour Wimbledon, mais surtout l’US Open où il est le tenant du titre. Mais Dominic Thiem va devoir revoir ses plans…

« Il se pourrait que je sois absent plusieurs semaines »