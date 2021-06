Tennis

Tennis : L’annonce fracassante de Dominic Thiem sur les JO !

Publié le 17 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Et un de plus ! Après Rafael Nadal et Naomi Osaka, Dominic Thiem est le troisième joueur à renoncer aux JO de Tokyo dans la même journée. L’Autrichien ne se sent pas prêt.

Ces derniers temps, Dominic Thiem vit des moments difficiles. L’Autrichien a été éliminé au premier tour de Roland Garros après avoir disputé les deux dernières finales. A quelques jours du début de Wimbledon, le numéro 5 mondial lutte pour retrouver son meilleur tennis. Ce qui implique forcément des décisions sur son programme de cet été…

« 2021 n'a pas commencé comme prévu et je ne me sens pas prêt à jouer de mon mieux à Tokyo »