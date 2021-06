Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Ces révélations de Toni Nadal sur le titre de GOAT !

Publié le 15 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Suite à la victoire de Novak Djokovic à Roland-Garros, le débat du GOAT n'a jamais semblé aussi serré. Selon Toni Nadal, les deux prochains tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l'US Open, seront déterminants dans la course au titre de meilleur joueur de l'histoire entre le Serbe, Rafael Nadal et Roger Federer.

Ce dimanche, Novak Djokovic a remporté son deuxième titre de Roland-Garros de sa carrière en s’imposant contre Stéfanos Tsitsipas au terme d’une rencontre au scénario totalement renversant (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Mais surtout, par cette victoire le Serbe a signé son 19e sacre en tournoi du Grand Chelem, le rapprochant un peu plus de Rafael Nadal et Roger Federer avec 20 trophées. La question du meilleur joueur de tennis de l’histoire n’a jamais semblé être aussi serrée. Et les deux prochains tournois du Grand Chelem, Wimbledon et l’US Open, devraient les départager selon Toni Nadal.

« Les deux prochains tournois, Wimbledon et l’US Open, seront probablement décisifs »