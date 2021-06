Tennis

Tennis : Les confidences de Djokovic sur sa remontée contre Tsitsipas à Roland-Garros !

Publié le 14 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Alors qu'il était mené deux sets à zéro en finale de Roland-Garros ce dimanche contre Stéfanos Tsitsipas, Novak Djokovic s'est totalement remobilisé, renversant la situation et s'imposant pour la deuxième fois de sa carrière à Paris. Après la rencontre, le Serbe n'a pas donné d'autres raisons que la détermination quant à sa remontée contre le Grec.

Mené deux sets à zéro en finale de Roland-Garros contre Stéfanos Tsitsipas ce dimanche, Novak Djokovic voyait alors un possible 19e titre de Grand Chelem s’envoler. Mais c’est alors que le Serbe s’est totalement remobilisé. Après être revenu des vestiaires, le numéro un mondial a montré un jeu totalement différent. Cela a eu le don de surprendre Stéfanos Tsitsipas, qui s’est vu se faire remonter avant de s’incliner (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), laissant à Novak Djokovic son deuxième sacre à Roland-Garros de sa carrière. Pour le Serbe, il n’y a pas d’autres secrets que la détermination.

« Je me suis dit : tu peux y arriver. Je me suis encouragé »