Tennis : Djokovic ironise après son sacre à Roland-Garros !

Publié le 14 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Auteur d'une belle remontée contre Stéfanos Tsitsipas pour arracher son deuxième sacre à Roland-Garros ce dimanche (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4), Novak Djokovic n'a pas échappé aux questions quant à son retour aux vestiaires après le deuxième set. Et le Serbe a préféré ironiser sur le sujet.

Vainqueur de Roland-Garros, Novak Djokovic aurait pu ne pas soulever son 19e sacre en Grand Chelem ce dimanche. En effet, le Serbe était mené deux sets à zéro par Stéfanos Tsitsipas. C’est alors que le numéro un mondial a décidé de retourner aux vestiaires. Et lorsqu’il est revenu sur le court, Djoker semblait être un nouvel homme, auteur d’une remontée sensationnelle pour arracher la victoire (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4). Ce retournement de situation a totalement surpris Stéfanos Tsitsipas, qui n’a pas manqué de le faire savoir après la rencontre : « Je ne sais pas ce qui s’est passé mais c’était un autre joueur après. Physique, anticipation, rythme : il était bien meilleur qu’avant. Il pouvait mieux lire mon jeu. Tout semblait beaucoup plus frais et beaucoup mieux qu’avant. » Forcément, le principal intéressé n’a pas non plus échappé à la question.

« Oui, j’ai des anges gardiens qui m’attendent »