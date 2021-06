Tennis

Tennis : Les révélations du coach de Djokovic après son sacre à Roland-Garros !

Publié le 13 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Novak Djokovic a été sacré ce dimanche à Roland-Garros, pour la deuxième fois de sa carrière. Un 19ème Grand Chelem ajouté à son palmarès pour le Serbe, son coach Marian Vajda s’est exprimé sur le nouvel accomplissement de son poulain.

Vainqueur en 5 sets de Stefanos Tsitsipas ce dimanche, en finale de Roland-Garros, Novak Djokovic assoit un petit peu plus sa domination sur le tennis. Le numéro un mondial a remporté son 19ème titre du Grand Chelem, et ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Son coach Marian Vajda, s’est exprimé après la victoire de son poulain.

« Je crois qu'il peut faire le Grand Chelem, en tout ce cas cette année »