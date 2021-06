Tennis

Tennis : Les confidences de Guy Forget sur Roger Federer à Roland-Garros !

Publié le 13 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

Après avoir effectué un beau retour à Roland-Garros, Roger Federer a décidé d’abandonner avant son huitième de finale pour des raisons physiques. Guy Forget, directeur du tournoi, a expliqué les coulisses de cette décision prise.

Roger Federer, qui avait très peu joué avant Roland-Garros, a fait un retour triomphant sur la terre battue parisienne. Le Suisse s’est hissé jusqu’en huitième de finale avant de déclarer forfait pour la suite du tournoi à cause de ses problèmes physiques. Roger Federer a tout de même bien préparé Wimbledon, qui est son objectif principal de la saison, et arrive en confiance sur gazon. Guy Forget, directeur du tournoi, s’est confié sur les coulisses du parcours de Roger Federer à Roland-Garros.

« Je ne vois pas pourquoi Federer ne serait pas là l’année prochaine »