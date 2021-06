Tennis

Tennis : Le constat de Rafael Nadal sur ses chances à Roland-Garros !

Publié le 12 juin 2021 à 13h35 par T.M.

Alors que Rafael Nadal ne remportera donc pas son 14ème Roland-Garros cette année, l’Espagnol sait qu’il ne gagnera pas tout le temps sur la terre battue parisienne.

Ce vendredi, les spectateurs présents à Roland-Garros ont eu le droit à un magnifique spectacle. Opposés en demi-finale, Novak Djokovic et Rafael Nadal se sont livrés une incroyable bataille, dont le numéro 1 mondial est sorti vainqueur en 4 sets. Alors que tout le monde espérait voir l’Espagnol soulever une 14ème fois le trophée à Roland-Garros cela ne sera pas pour cette année et peut-être même jamais le cas. A 35 ans, Nadal n’est pas éternel et il le sait très bien…

« Mes opportunités de gagner ici ne sont pas éternelles »