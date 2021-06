Tennis

Tennis : Les explications de Rafael Nadal après sa défaite contre Djokovic !

Publié le 12 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Défait par Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros (3-6, 6-3, 7-6, 6-2), Rafael Nadal voit ses espoirs d'un 14e sacre à Paris s'envoler. L'Espagnol a avoué avoir fait trop d'erreurs décisives qui ont été bénéfiques au Serbe au fil de la rencontre.

C’est un véritable coup de tonnerre pour les fans de Rafael Nadal. Au terme d’un match très disputé contre Novak Djokovic en demi-finale de Roland-Garros, l’Espagnol s’est finalement incliné ce vendredi (3-6, 6-3, 7-6, 6-2). En grande forme depuis le début du tournoi du Grand Chelem de Paris, le numéro 3 au classement ATP a montré quelques signes de fatigue face au Serbe, et cela lui a été fatal. Alors qu’il a dit adieu à un 14e sacre à Roland-Garros, Rafael Nadal a avoué avoir fait beaucoup trop d’erreurs décisives dans sa rencontre avec Novak Djokovic.

« Si tu veux gagner, tu ne peux pas faire ces erreurs. C'est tout. Bravo à lui »