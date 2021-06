Tennis

Tennis - Roland-Garros : Entre Nadal et Djokovic, Julien Benneteau a fait son choix !

Publié le 11 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Rafael Nadal et Novak Djokovic s'affrontent ce vendredi en demi-finale de Roland-Garros. Pour Julien Benneteau, capitaine de l'équipe de France en Fed Cup, l'Espagnol devrait s'imposer.

Sur le court Philippe-Chatrier, Rafael Nadal et Novak Djokovic vont s'affronter pour la 58ème fois de leur carrière ce vendredi. Dans ce duel de géants, c'est le Serbe qui mène de peu avec 29 victoires, contre 28 pour l'Espagnol. Pour l'ancien joueur de tennis Julien Benneteau, Nadal devrait égaliser en s'imposant sur terre battue. En huit confrontations, Djokovic n'a battu qu’une seule fois Nadal à Roland-Garros, en 2015. L'année dernière, Rafael Nadal n'avait laissé aucune chance à Novak Djokovic en le terrassant 3 sets à 0 en finale (6-0, 6-2, 7-5).

« Rafa un peu au-dessus de Novak sur terre »