Tennis - Roland-Garros : Le message fort de Schwartzman avant d’affronter Nadal !

Publié le 8 juin 2021 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 8 juin 2021 à 11h36

Pour les quarts de finale de Roland-Garros, Diego Schwartzman croisera la route de Rafael Nadal. Mais s'il affirme que c'est toujours quelque chose de spécial de jouer l'Espagnol, l'Argentin révèle que ce n'est plus la même chose depuis qu'il l'a battu.

Suite à sa victoire ce lundi contre Jan-Lennard Struff (7-6, 6-4, 7-5), Diego Schwartzman rencontrera Rafael Nadal sur sa route pour les quarts de finale de Roland-Garros. L’Espagnol est en grande forme depuis le début du tournoi du Grand Chelem de Paris puisque pour le moment, il n’a pas encore cédé un seul set à ses adversaires. Un grand défi s’annonce donc pour l’Argentin. Mais le numéro 10 au classement ATP semble déterminer à affronter le 13 fois vainqueur de Roland-Garros, après l’avoir déjà battu en septembre 2020 à l’ATP 1000 de Rome.

« Je l’ai déjà battu une fois donc ce n’est pas la même chose »