Tennis

Tennis : Les confidences de Rafael Nadal après sa victoire à Roland-Garros !

Publié le 5 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Pour son troisième tour à Roland-Garros, Rafael Nadal s'est facilement défait du Britannique Cameron Norrie (6-3, 6-3, 6-3), et se qualifie logiquement pour les huitièmes de finale. L’Espagnol s’est exprimé après la rencontre sur le niveau de jeu qu’il affiche depuis le début du tournoi.

Vainqueur facilement du Britannique Cameron Norrie (6-3, 6-3, 6-3), lors de son troisième tour à Roland-Garros, Rafael Nadal progresse dans le tournoi et semble encore imbattable. L’Espagnol affrontera le jeune et prometteur Italien Jannik Sinner en huitième de finale, et essayera d’asseoir une fois encore sa domination sur terre battue. Le Majorquin s’est d’ailleurs exprimé en conférence de presse, après sa victoire, et analyse avec lucidité sa performance.

« Je ne suis pas suffisamment arrogant pour dire que je veux gagner rapidement »