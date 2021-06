Tennis

Tennis - Roland-Garros : Le message de Gasquet après son élimination contre Nadal !

Publié le 4 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Dernier représentant Français dans ce Roland-Garros, Richard Gasquet n'a pas fait le poids contre Rafael Nadal et s'est exprimé sur sa défaite en conférence de presse.

Sale tournoi pour les Français pour cette nouvelle édition de Roland-Garros. À peine arrivés au bout de la première semaine de compétition, il n'y a déjà plus aucun tricolore sur les courts. Richard Gasquet était le vingt-neuvième et dernier participant Français en lice ce jeudi mais opposé à Rafael Nadal en session de nuit, il n'a rien pu faire et a été logiquement battu par l'Espagnol en trois sets.

« Après c'est sûr que jouer Nadal c'est une expérience qui est brutale »