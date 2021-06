Tennis

Tennis : La belle anecdote de Gasquet sur le talent de Nadal !

Publié le 2 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Richard Gasquet affrontera à nouveau Rafael Nadal à l'occasion du 2e tour de Roland-Garros. Le moment pour le Français de se remémorer l'instant où il a compris que l'Espagnol serait incroyable, notamment sur terre battue.

Ce jeudi, Richard Gasquet retrouvera une nouvelle fois Rafael Nadal sur sa route. Sur 16 oppositions au total, le Français ne s’est jamais imposé contre le numéro 3 au classement ATP. Depuis 2004, le 53e mondial est en quête d’un premier succès contre l’Espagnol. Néanmoins, à l’approche de leur rencontre à Roland-Garros, Richard Gasquet se remémore le moment où il a compris que Rafael Nadal serait un talent incroyable, notamment sur terre battue.

« Les mecs le voyaient déjà, mais je savais que cela allait être n’importe quoi sur terre battue »