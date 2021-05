Tennis

Tennis : La déclaration forte de Rafael Nadal avant Roland-Garros !

Publié le 28 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros démarre dimanche, Rafael Nadal connait son adversaire du 1er tour. L’Espagnol affrontera l’Australien Alexei Popyrin et se montre impatient d'entamer le tournoi.

Vainqueur à treize reprises de Roland-Garros, Rafael Nadal fait cette année une nouvelle fois figure de favori à Paris. Le Majorquin débutera son tournoi contre le tennisman australien Alexei Popyrin au 1er tour. Si l’écart avec ses concurrents sur terre battue semble se réduire petit à petit, Rafael Nadal arrive quand même en confiance à Roland-Garros, après sa victoire au Masters 1000 de Rome. Moins dominant cette saison sur terre battue, l'Espagnol reste toujours l’homme à battre. Après s’être exprimé sur le surprenant tirage au sort du tournoi, Rafael Nadal s’est cette fois-ci, confié sur son entrée en lice à Paris.

« Je sais que chaque match est difficile, je respecte toujours chaque adversaire »