Tennis : Roland-Garros, favoris... L'annonce de cette légende sur Zverev !

Publié le 27 mai 2021 à 17h35 par La rédaction

Alors que Roland-Garros débute dimanche, Alexander Zverev, récent vainqueur du Masters 1000 de Madrid, est un des sérieux prétendants à la victoire finale. Boris Becker, légende du tennis, s’est exprimé sur les chances de l’Allemand et croit beaucoup en lui.

Vainqueur à Madrid récemment, sur terre battue, Alexander Zverev arrive en forme et confiant pour Roland-Garros. Le Grand Chelem parisien commence dimanche et le tennisman allemand semble avoir toutes les cartes en sa possession pour réaliser une grande performance. Il a même récemment prévenu Rafael Nadal et fait part de ses ambitions pour Roland-Garros. À 24 ans, et après avoir déjà échoué une fois en finale d’un Grand Chelem, à l’US Open, Alexander Zverev doit être en mesure de pouvoir gagner ce genre de tournois, s’il veut passer un cap dans sa carrière. Son compatriote et légende du tennis, Boris Becker croit en tout cas en lui à Paris.

« Il est sans aucun doute l’un des favoris à Roland-Garros »