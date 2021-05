Tennis

Tennis : Ces révélations sur le niveau actuel de Roger Federer !

Publié le 26 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Le retour à la compétition de Roger Federer ne se déroule pas comme prévu. Le Suisse n'a pas encore retrouvé le niveau qu'est le sien. Mais pour Chris Evert, il lui faudra du temps et des matchs pour revenir pleinement en forme.

Après une très longue absence due à une grosse blessure, Roger Federer a pu faire son retour sur les courts il y a peu. Mais le Suisse n’est pas encore revenu à son véritable niveau, en prouve ses derniers résultats à Doha (défaite en quarts de finale contre Nikoloz Basilashvili) et lors de l’Open de Genève (éliminé dès les huitièmes de finale par Pablo Andújar). Pour Chris Evert, l’actuel numéro 8 au classement ATP aura besoin de temps avant de retrouver ses marques sur les terrains de tennis.

« Roger a perdu son instinct. Il a perdu aussi cette qualité d’anticipation qui existe chez les meilleurs »