Tennis

Tennis : Roger Federer annonce la couleur pour ses ambitions !

Publié le 25 mai 2021 à 10h35 par La rédaction

Depuis son retour à la compétition, Roger Federer n'arrive pas à enchaîner les performances de bonnes qualités. Mais alors que Roland-Garros approche, le Suisse n'aurait rien perdu de sa motivation.

Après de longs mois d’inactivité pour cause de blessure, Roger Federer a fait son retour en mars à Doha. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu, le Suisse se faisant éliminer dès les quarts de finale (face à Nikoloz Basilashvili). Le numéro 8 au classement ATP a donc continuer son chemin en participant à l’Open de Genève. Mais là encore, ce ne s’est pas déroulé comme il le souhaitait puisqu’il a été battu dès son entrée en lice (par Pablo Andújar). Mais alors que Roland-Garros approche à grands pas, l’octuple vainqueur de Wimbledon ne perdrait rien de sa motivation.

« Je veux gagner plus »