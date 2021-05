Tennis

Tennis : Les révélations de Nadal sur sa longévité !

Publié le 24 mai 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 24 mai 2021 à 18h45

A 34 ans, Rafael Nadal reste l’un des meilleurs tennismen au monde. Alors qu’il se prépare pour Roland-Garros, il a peut-être donné un indice sur sa longévité au très haut niveau.

Arrivé sur le circuit professionnel il y a maintenant 18 ans, Rafael Nadal donne l’impression d’avoir toujours été là. A désormais 34 ans, il reste l’un des meilleurs joueurs au monde et son palmarès la place parmi les plus grands. Joueur le plus titré de l’Histoire à Roland-Garros avec ses 13 trophées, l’Espagnol va tenter de remporter encore une fois le tournoi parisien.

La pression fait avancer Rafael Nadal