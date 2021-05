Tennis

Tennis : L'énorme constat de Gilles Simon sur Nadal et Djokovic !

Publié le 20 mai 2021 à 21h35 par La rédaction

Bien que Novak Djokovic et Rafael Nadal continuent de dominer la planète tennis, Gilles Simon note tout de même un baisse de régime.

Alors que Gilles Simon a du mal à retrouver de bonnes sensations, ce n’est pas le cas de Rafael Nadal et Novak Djokovic, qui malgré leur âge, continuent de performer au plus haut niveau. Le Français s’est d’ailleurs exprimé sur le cas de l’Espagnol et du Serbe après avoir été sèchement éliminé à l’Open de Lyon. En avouant sa difficulté à revenir à son meilleur niveau et ses doutes quant à Roland-Garros, Gilles Simon a aussi encensé Rafael Nadal et Novak Djokovic. Deux monstres qui continuent de dominer malgré leur âge, mais attention le Niçois prévient, l’écart se rétrécit entre eux et la concurrence.

« J’ai trouvé Nadal et Djokovic moins performants qu’il y a quelques années »