Tennis : La terrible déclaration de Gilles Simon pour Roland-Garros !

Publié le 19 mai 2021 à 19h35 par La rédaction

Revenu il y a peu de sa pause prise à cause du Covid, Gilles Simon peine à se mettre en jambes et n’a pour l’instant gagné qu’un petit match sur ses 4 tournois disputés. De quoi énerver le Niçois, qui s’est exprimé sur sa forme du moment.

Alors que Roland-Garros approche, Gilles Simon est en difficulté depuis son retour à la compétition. En effet, après une pause prise à cause du Covid notamment, le Niçois est revenu, mais cela ne se passe pas forcément bien. En effet, Gilles Simon n’a gagné qu’un seul match sur les 4 tournois auxquels il a participé et semble en grande difficulté. Il s’est exprimé sur les raisons de sa mauvaise forme du moment et sur Roland-Garros qui arrive très vite.

« J’essaierai d’être en forme pour Roland »