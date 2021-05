Tennis

Tennis : Le déception de Federer après sa défaite à Genève !

Publié le 18 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il entrait en lice pour son seul tournoi sur terre battue avant Roland-Garros, Roger Federer s’est incliné face à Pablo Andujar. Il est apparu déçu après cette défaite.

Roger Federer faisait ce mardi ses débuts au tournoi de Genève, pour ce qui était sa seule compétition sur terre battue avant Roland-Garros. Tête de série numéro 1, le Suisse, qui était exempté du premier tour, affrontait Pablo Andujar, 75e joueur mondial. Malgré son statut, Roger Federer s’est incliné en trois set et sort donc directement d’un tournoi qu’il disputait à domicile.

« Le positif, c'est que j'ai pu jouer, ici, à Genève »