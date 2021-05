Tennis

Tennis : La grande annonce de Jo-Wilfried Tsonga sur sa retraite !

Publié le 17 mai 2021 à 23h35 par A.D.

Alors que sa fin de carrière est de plus en plus proche, Jo-Wilfried Tsonga a tenu à faire passer un message fort, expliquant qu'il voulait faire en sorte de prendre le plus de plaisir possible avant de tirer sa révérence.

Agé de 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga est dans la dernière ligne droite de sa carrière. Avant de disputer ce qui pourrait être son dernier Roland-Garros, le Manceau a annoncé la couleur. « Cela se passe plutôt pas mal. Il y a des hauts et des bas. Je gère les problèmes physiques du mieux possible. Honnêtement je me sens prêt pour jouer l’Open Parc Auvergne Rhône Alpes de Lyon et Roland‐Garros. Je suis content. J’espère m’éclater sur les courts » , a-t-il confié lors d'un entretien accordé à Emilie Loit pour la FFT. Durant la même interview, Jo-Wilfried Tsonga a profité de l'occasion pour faire passer un message fort sur sa retraite.

« La plus belle chose qu’il me reste à faire c’est de profiter »