Tennis

Tennis : Les révélations de Tsonga avant Roland-Garros !

Publié le 17 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Jo-Wilfried Tsonga approche de la fin de sa carrière. A 36 ans, il se prépare pour un possible ultime Roland-Garros. Il estime se sentir bien.

Jo-Wilfried Tsonga vit peut-être ses derniers moments de tennisman professionnel. Après l’Open d’Australie 2020, le Manceau était resté loin des courts pendant plus d’un an. Revenu il y a maintenant quelques semaines, il se prépare, à 36 ans, pour un Roland-Garros qui pourrait bien être son dernier. Mais, avant de rejoindre Paris, il participera au tournoi de Lyon, où il rencontrera l’Américain Tommy Paul ce mardi.

« La plus belle chose qu’il me reste à faire c’est de profiter »