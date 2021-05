Tennis

Tennis : Le message fort du clan Tsonga pour Roland-Garros !

Publié le 9 mai 2021 à 16h35 par K.V.

À 36 ans, Jo-Wilfried Tsonga a préféré déclarer forfait pour le Challenger de Heilbronn afin de se préparer au mieux pour Roland-Garros. Un choix sur lequel son entraîneur est revenu.

À l'ATP de Barcelone, Jo-Wilfried Tsonga avait été éliminé dès le 1er tour en deux sets par Egor Gerasimov. Pire encore, le Français avait ressenti une douleur au cours de ce match, ce qui l'a poussé à se retirer du Challenger de Heilbronn. Prudent, Tsonga a préféré prendre du temps pour retrouver la forme afin d'être prêt au mieux pour Roland-Garros. « J’ai ressenti une douleur à Barcelone et j’ai besoin de passer du temps à récupérer et à m’entraîner dans le but d’être dans les meilleures conditions possibles pour Roland‐Garros. J’aurais adoré venir découvrir le tournoi » , avait-il confié. Et son entraîneur a renchéri à ce propos.

« Si vous vous en prenez à lui de la mauvaise façon (…) il lui suffit d’une seconde et il peut aller taper un 20-20-20 »