Tennis

Tennis : Le Covid-19 a tout fait basculer pour Gaël Monfils !

Publié le 9 mai 2021 à 12h35 par La rédaction

L'année 2020 a été frustrante pour Gaël Monfils, qui partait sur de très bons rails. Son ancien entraîneur, Liam Smith, a d'ailleurs avoué qu'il pensait le Français capable de grandes choses la saison dernière... avant l'apparition du Covid-19.

Gaël Monfils partait sur de très bons rails au début de l’année 2020. Le Français était auteur de prestations satisfaisantes, notamment avec ses deux sacres à Montpellier et à Rotterdam. L’actuel numéro 15 mondial semblait même être en mesure de rivaliser avec les plus grands du tennis, en témoigne cette demi-finale de l’ATP 500 de Dubaï, où il était à un rien de battre Novak Djokovic. Mais la pandémie de Covid-19 est venue stopper Gaël Monfils en plein élan. Alors que le Français fera son retour sur les courts à Rome ce lundi, Liam Smith est revenu sur la frustration qu’a pu être la saison dernière.

« Je pensais vraiment que 2020 pouvait être l’année où il pourrait peut‐être gagner un titre en Grand Chelem »