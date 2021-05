Tennis

Tennis : L'aveu de Dominic Thiem après sa qualification à Madrid !

Publié le 7 mai 2021 à 23h35 par La rédaction

En difficulté lors de cette première partie de saison, Dominic Thiem ne s'attendait pas à se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid.

Dominic Thiem retrouve des couleurs en Espagne. Eliminé en huitième de finale de l’Open d’Australie et absent des courts depuis sa défaite surprise face à Lloyd Harris à Dubaï, le joueur autrichien est parvenu à se qualifier pour les demi-finales du Masters 1000 de Madrid. Sur la terre battue de la Casa Magica , Thiem a battu John Isner ce vendredi (3/6 6/3 6/4) et affrontera ce samedi Alexander Zverev, tombeur de Rafael Nadal. Un résultat inespéré pour le numéro 4 mondial.

« C’est une grande surprise pour moi »