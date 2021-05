Tennis

Tennis : Le vibrant hommage de Thiem à Rafael Nadal !

Publié le 1 mai 2021 à 16h35 par La rédaction

Malgré son palmarès déjà bien garni, Rafael Nadal continue de s'améliorer pour toujours être un meilleur compétiteur. Une grande éthique de travail que Dominic Thiem a tenu à souligner avant le Masters 1000 de Madrid.

Malgré son palmarès, Rafael Nadal arrive toujours à rester compétitif au plus haut niveau. Au cours de sa carrière, l’Espagnol a su installer une certaine domination dans le monde du tennis, notamment sur terre battue, en témoigne ce dernier sacre à Barcelone. Même s’il a 34 ans, Rafa reste un adversaire redoutable en vue des prochains tournois qui approchent, dont Roland-Garros. Une force et un statut qu’il doit grandement à son travail acharné dans le but d’être toujours meilleur. Une éthique que plusieurs joueurs ont déjà remarqué chez Rafael Nadal.

« Il améliore constamment son jeu »