Tennis : Federer, Thiem… Rafael Nadal évoque ses relations dans le tennis !

Publié le 30 avril 2021 à 10h35 par La rédaction

Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal a connu une multitude de joueurs qu'il a pu affronter sur les courts du circuit ATP. Avant le Masters 1000 de Madrid, l'Espagnol a ainsi dévoilé les noms de quelques personnes avec qui il s'entend très bien dans le monde du tennis.

Au cours de sa carrière, Rafael Nadal a su asseoir une certaine domination dans le monde du tennis. Aux côtés de Roger Federer et Novak Djokovic, l’Espagnol a presque tout raflé pendant des années. Néanmoins, cela ne l’a pas empêché d’avoir quelques bonnes relations sur le circuit ATP avec d’autres joueurs. Au contraire, le 13 fois vainqueur de Roland-Garros semble s’entendre avec beaucoup de monde. Avant le Masters 1000 de Madrid, le vainqueur de l’ATP 500 de Barcelone a d’ailleurs tenu à dévoiler quelques noms de joueurs avec qui il entretient une bonne amitié, dans lesquels on peut retrouver un certain Roger Federer.

« Chez les étrangers, j’ai vraiment de bonnes relations avec Thiem, Monaco, Zabaleta et bien sûr Roger Federer »