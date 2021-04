Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic... La mise en garde de Toni Nadal !

Publié le 29 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Roland-Garros approche à grands pas et les joueurs peaufinent leur préparation en vue du tournoi du Grand Chelem de Paris. Si Rafael Nadal semble dans une très bonne dynamique, ce n’est pas vraiment le cas pour Novak Djokovic. Néanmoins, Toni Nadal affirme qu’il ne faut pas enterrer le Serbe trop vite.

La grande échéance de la saison sur terre battue, Roland-Garros (qui se tiendra du 24 mai au 13 juin prochain), approche à grands pas. Les joueurs peaufinent donc leur jeu afin d’être au maximum de leurs moyens pour le tournoi du Grand Chelem de Paris. C’est le cas pour Rafael Nadal et pour Novak Djokovic. L’Espagnol semble sur une très bonne lancée après sa victoire à l’ATP 500 de Barcelone. Le Serbe, lui, connaît une préparation plus compliquée, après avoir été éliminé dès les huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo (face à Daniel Evans) et en demi-finale de l’ATP 250 de Serbie (contre Aslan Karatsev). De plus, le numéro 1 mondial a officialisé ce mercredi qu’il ne prendra pas part au Masters 1000 de Madrid qui se déroulera du 2 au 9 mai prochain. Néanmoins, pour certains, il ne faut pas enterrer Novak Djokovic trop vite.

« Il est le rival ultime de Rafa sur terre battue »