Tennis

Tennis : La grosse annonce de Dominic Thiem !

Publié le 27 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Blessé et en méforme sur ces dernières semaines, Dominic Thiem, 4ème au classement ATP s’est exprimé sur son retour à l’entraînement. L’Autrichien semble prêt à repartir au combat.

Alors qu’il a traversé une période plus que compliquée et a notamment reçu le soutien d’autres joueurs comme Novak Djokovic. Dominic Thiem a repris l’entraînement récemment et se dit prêt à revenir à son meilleur niveau. D’après les propos rapportés par WeLoveTennis , le tennisman Autrichien de 27 ans est de nouveau d’aplomb et veut laisser cette période difficile derrière lui.

«Je pense que je suis prêt à concourir à un haut niveau»