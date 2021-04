Tennis

Tennis : Le clan Federer fait le point sur son grand retour !

Publié le 27 avril 2021 à 10h35 par T.M.

Après un an d’absence, Roger Federer a dernièrement fait son retour sur les courts. Toutefois, pour le Suisse, le physique n’est pas encore à 100%.

Embêté par son genou, Roger Federer a dû passer par la case opération et a ainsi manqué de très longs mois de compétition. Une période compliquée qui est désormais derrière puisque le Suisse a dernièrement fait son retour sur le circuit. Et malgré ses pépins, Federer reste ambitieux. Prochainement, il sera à Roland-Garros, tout en ayant pour objectif de briller à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. Mais pour cela, le joueur de 39 ans devra être à 100% physiquement, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment.

« Roger est encore un peu en retard »