Tennis : Roger Federer reçoit un vibrant hommage !

Publié le 24 avril 2021 à 14h35 par La rédaction

Aujourd’hui considéré comme une véritable légende du sport en général, Roger Federer est une source d’inspiration pour de nombreuses personnes. Et ce n’est pas le pilote de moto Valentino Rossi qui dira le contraire.

De par sa carrière et son talent, Roger Federer est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du tennis. Sa rivalité avec Rafael Nadal et Novak Djokovic en aura marqué plus d'un. Mais plus que cela, le Suisse est l’idole de toute une génération dans le sport de manière générale. L'image et la mentalité de Roger Federer font l’unanimité auprès des jeunes sportifs comme des plus vieux. L’octuple vainqueur de Wimbledon est devenu une véritable une source d’inspiration, même en-dehors du tennis.

« Mon inspiration numéro une est Roger Federer. J’adore son jeu et la façon dont il se comporte »