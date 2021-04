Tennis

Tennis : La déclaration lourde de sens de Nadal sur sa forme !

Publié le 23 avril 2021 à 23h35 par La rédaction

Fraîchement qualifié pour la demi-finale de l’ATP de Barcelone ce vendredi, Rafael Nadal est revenu sur ses récentes performances et sa progression depuis le début de la saison. L'Espagnol ne veut pas s'arrêter là.

Alors qu’il avait eu deux tours précédents difficiles, bouclés en 3 sets, Rafael Nadal a cette fois-ci surclassé le Britannique Cameron Norrie en 2 sets gagnants (6-4, 6-1) ce vendredi et verra pour la première fois cette saison le dernier d’un tournoi. Une progression qui se traduit par des résultats en hausse pour le Majorquin de 34 ans, qui ira défier ce samedi son compatriote Pablo Carreño Busta pour une place en finale à Barcelone.

« Continuer à m'améliorer »