Tennis

Tennis : Le tombeur de Nadal à Monte-Carlo livre les clés de sa réussite !

Publié le 18 avril 2021 à 16h35 par K.V.

En quart de finale du Masters de Monte-Carlo, Andrey Rublev a renversé Rafael Nadal en trois sets. Une performance sur laquelle il est revenu.

À 23 ans, Andrey Rublev est l'un des jeunes talents du tennis mondial, comme en témoigne sa très belle performance en quart de finale du Masters de Monte-Carlo. Le Russe est tout simplement parvenu à faire tomber Rafael Nadal en trois sets (6-2, 4-6, 6-2). Un véritable exploit qu'Andrey Rublev a expliqué par une nette progression de sa part sur le plan mental.

« Je n’ai pas lâché mentalement. Je suis resté dans le match et j’ai renversé la situation »