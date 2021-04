Tennis

Tennis : Rafael Nadal explique son élimination à Monte-Carlo !

Publié le 17 avril 2021 à 11h35 par A.D.

A la surprise générale, Rafael Nadal a été renversé par Andrey Rublev en quart de finale du Masters de Monte-Carlo. A l'issue de la partie, le numéro 3 mondial a tenté d'expliquer sa défaite.

Grâce à sa victoire expéditive contre Grigor Dimitrov ce jeudi (6-1, 6-1), Rafael Nadal a validé son ticket pour les quarts de finale du Masters de Monte-Carlo. Opposé à Andrey Rublev ce vendredi, le numéro 3 mondial s'est fait surprendre. Battu en trois sets (6-2, 4-6, 6-2), Rafael Nadal ne disputera pas le dernier carré de la compétition. Une contre-performance qu'il explique par son mauvais jeu de service. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Rafael Nadal a livré son analyse détaillée de sa défaite contre Andrey Rublev.

«Mon service a été désastreux»