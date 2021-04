Tennis

Tennis : Lucas Pouille pense toujours aux JO !

Publié le 14 avril 2021 à 20h35 par La rédaction

Lucas Pouille est le dernier Français encore en lice aux Masters 1000 de Monte-Carlo. Tombé à la 86e place mondiale à la suite d’une période compliquée, il revient dans la course aux JO grâce à sa bonne série.

Lucas Pouille n’avait plus enchaîné deux victoires d’affilées depuis un an et demi. C’est chose faite après son succès face à l’Australien Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-3), au deuxième tour du tournoi de Monte-Carlo. Tombé à la 86e place à l’ATP, le Nordiste, qui a marqué de précieux points cette semaine, veut toujours croire aux JO.

Pouille pense à Tokyo