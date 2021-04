Tennis

Tennis : Lucas Pouille raconte sa descente aux enfers !

Publié le 13 avril 2021 à 20h35 par A.D.

Victime de blessures à répétition depuis septembre 2019, Lucas Pouille voit le bout du tunnel. Après sa victoire contre Guido Pella ce mardi, le Français est revenu sur son calvaire.

En septembre 2019, un long et terrible cauchemar a commencé pour Lucas Pouille. Alors qu’il a enchainé les gros pépins physiques, le Français a manqué de longs mois de compétition et n’est de retour que depuis peu. En lice pour le Masters de Monte-Carlo, Lucas Pouille est parvenu à obtenir un bon résultat au premier tour. Opposé à l'Argentin Guido Pella ce mardi, le natif de Grande-Synthe s’est imposé en deux sets (6-3, 6-4). Heureux de l’avoir emporté et d’avoir laissé derrière lui ses problèmes de blessure, Lucas Pouille a profité de l’occasion pour revenir sur sa descente aux enfers.

«J'ai cru ne jamais en voir le bout»