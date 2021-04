Tennis

Tennis : Le message fort de Novak Djokovic avant son retour !

Publié le 13 avril 2021 à 9h35 par T.M.

A Monte Carlo, Novak Djokovic va faire son retour à la compétition après deux mois d’absence. Pour autant, le Serbe n’est pas inquiet pour son niveau.

On avait quitté Novak Djokovic sur une victoire à l’Open d’Australie. Depuis, le numéro 1 mondial n’a plus joué en raison notamment de sa blessure aux abdominaux. Mais pour le Serbe, le repos est désormais terminé et il est temps de revenir à la compétition. C’est ainsi ce que s’apprête à faire Djokovic du côté de Monte Carlo. Après deux mois de pause, le joueur de 33 ans va donc rejouer et lancer par la même occasion sa saison sur terre battue. Un grand retour que le principal intéressé aborde avec confiance.

« Je me sens prêt physiquement »