Tennis

Tennis : Nadal, Federer, Djokovic… Ces révélations de Fognini sur le Big 3 !

Publié le 12 avril 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il s'approche doucement de la fin de sa carrière, Fabio Fognini pense déjà à la future génération de joueurs. Et l'Italien l'estime chanceuse de ne pas avoir à affronter Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic comme il a dû le faire à ses débuts.

À 33 ans, Fabio Fognini se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Lorsqu’il est entré dans le monde du tennis, Rafael Nadal, Roger Federer et Novak Djokovic étaient déjà là. Les deux premiers se livraient une grande rivalité quand le troisième commençait à éclore aux yeux de tous. Le talent des trois est tel qu’il n’a pas laissé une très grande place aux autres jeunes joueurs comme l’Italien à l'époque. Le numéro 18 au classement ATP envie d’ailleurs légèrement la future génération qui n'aura pas à affronter l'Espagnol, le Suisse et le Serbe.

« Les jeunes joueurs auront beaucoup de chance de jouer un jour sans ces trois »