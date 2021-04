Tennis

Tennis : Le message fort de Nadal avant le tournoi de Monte-Carlo !

Publié le 11 avril 2021 à 17h35 par D.M.

Vainqueur à onze reprises du tournoi de Monte-Carlo, Rafael Nadal espère entamer sa saison sur terre battue du bon pied.

Battu en quart de finale de l’Open d’Australie par Stefanos Tsitsipas, Rafael Nadal a décidé de ne pas se rendre aux États-Unis afin de préparer la saison sur terre battue. « Je dois récupérer complètement et me préparer pour la saison sur terre battue en Europe » avait-il annoncé sur son compte Twitter . Le moment est arrivé pour le numéro trois mondial, qui dispute cette semaine le Master 1000 de Monte-Carlo, un tournoi qu’il a remporté à 11 reprises. Pour son entrée lice, Nadal affrontera le vainqueur du match opposant Federico Delbonis au Français Adrian Mannarino.

« J’ai souvent eu de bons résultats sans forcément beaucoup de matchs avant »