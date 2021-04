Tennis

Tennis : Le clan Djokovic s'incline devant... Rafael Nadal !

Publié le 10 avril 2021 à 16h35 par La rédaction

Rafael Nadal fait l’unanimité. L’Espagnol est apprécié de tous, même au sein des familles de ses rivaux, comme le révèle le petit frère de Novak Djokovic, Djorde.

Alors qu’il est encore en activité, et qu’il prendra part au Masters 1000 de Monte Carlo très prochainement, Rafael Nadal est considéré comme une véritable légende du tennis. L’Espagnol fait l’unanimité par son talent mais également par sa personnalité auprès des fans comme des personnes influentes du circuit ATP, en passant par les familles de ses principaux rivaux. En effet, le frère de Novak Djokovic, Djorde, porte le champion espagnol particulièrement dans son coeur, et il ne l’a pas caché.

« Rafa est une personne formidable, son attitude est toujours merveilleuse »