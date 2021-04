Tennis

Tennis : Ce vibrant hommage rendu à Rafael Nadal !

Publié le 6 avril 2021 à 17h35 par A.D.

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du tennis espagnol, Carlos Alcaraz a eu la chance de s'entrainer aux côtés de Rafael Nadal. Une expérience que la pépite de 17 ans n'est pas prête d'oublier. Interrogé sur le sujet, Carlos Alcaraz s'est totalement enflammé et n'a pas manqué de faire l'éloge de son idole, Rafael Nadal.

A 17 ans, Carlos Alcaraz montre déjà qu'il peut faire partie de la cour des grands et bientôt prendre le flambeau de Rafael Nadal pour représenter l'Espagne. D'ailleurs, le Majorquin n'avait pas tari d'éloges à son égard au début du mois de février. « Il (Carlos Alcaraz) est très jeune et a un bel avenir devant lui. Il a une excellente base pour aspirer à être l’un des meilleurs au monde. De là, il devra faire son chemin et chercher ses améliorations. C’est très bon garçon qui a une humilité et une capacité de travail extraordinaire. Je suis sûr qu’il deviendra une référence pour le tennis et le sport espagnol dans les années à venir » , avait confié Rafael Nadal en conférence de presse avant le dernier Open d'Australie.

«Ce fut une expérience unique et inoubliable que je garderai toujours en moi»