Tennis : Rafael Nadal a déjà une idée de son successeur !

Publié le 8 février 2021 à 23h35 par La rédaction

Attendu comme le successeur de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz va prendre part à l'Open d'Australie. La jeune pépite du tennis mondial a, avant cela, pu compter sur les éloges du champion espagnol en personne.

« Carlos Alcaraz est devenu, avec la qualité de ses résultats et de son jeu, non seulement le grand espoir du tennis espagnol, mais aussi le remplaçant naturel de Rafael. » Ces mots, accordés à El Pais , sont ceux de Toni Nadal, l'oncle du champion espagnol, qui voit en Carlos Alcaraz le futur Rafael Nadal. La jeune pépite espagnole de 17 ans fait partie des grands espoirs du circuit susceptibles de prendre la relève d'un Big Three qui se rapproche inévitablement de la retraite. Alors qu'il va faire son entrée en lice à l'Open d'Australie dans la nuit de lundi à mardi face au Néerlandais Van De Zandschulp, Carlos Alcaraz a reçu un message élogieux de la part d'un certain... Rafael Nadal, avec qui il a eu l'opportunité de s'entraîner pour se préparer au tournoi du Grand Chelem qui l'attend.

«Je suis sûr qu’il deviendra une référence pour le tennis et le sport espagnol»