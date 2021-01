Tennis

Tennis : La grande annonce du clan Nadal sur sa succession !

Publié le 1 janvier 2021 à 20h35 par B.C.

Toni Nadal, oncle du champion espagnol, a avoué dans sa chronique à El Pais que Carlos Alcaraz (17 ans) avait toutes les qualités requises pour devenir le remplaçant de Rafael Nadal à l’avenir.

Si Roger Federer (39 ans) n’a disputé que six matches en 2020, Novak Djokovic (33 ans) et Rafael Nadal (34 ans) ont de leur côté une nouvelle fois dominé le circuit ATP cette saison. L’Espagnol est notamment parvenu à remporter son 13e Roland-Garros, lui permettant de rafler un 20e titre du Grand Chelem et d’égaler le record de Federer. Mais l’heure de la retraite approche pour ces monstres du tennis, et de nombreuses interrogations existent concernant les joueurs capables de reprendre le flambeau. De son côté, Toni Nadal a déjà identité le remplaçant naturel de son neveu comme il l'a expliqué dans des propos rapportés par We Love Tennis .

« Carlos Alcaraz est devenu le remplaçant naturel de Rafael »