Tennis

Tennis : Cette révélation surprenante sur Rafael Nadal !

Publié le 26 décembre 2020 à 18h35 par La rédaction

Bien qu’il soit connu de tous, le tennis de Rafael Nadal présente plusieurs particularités. Le gaucher, qui sévit depuis bientôt 20 ans sur le circuit, ne semble finalement privilégier sa main gauche que pour le tennis.

Tout comme ses rivaux Novak Djokovic et Roger Federer, Rafael Nadal s’inscrit parmi les plus grands tennismen de tous les temps. Ses 20 titres du Grand Chelem, l’Espagnol les a accumulés dans son style propre, fait d’endurance et de puissance, avec notamment son coup droit fulgurant, redouté de tous. Sur le circuit, le natif de Manacor incarne le gaucher par excellence. Un choix effectué conjointement avec son oncle et entraîneur historique Toni Nadal, alors que le jeune Rafael Nadal a découvert le tennis en frappant à deux mains. Dans des propos rapportés par WeLoveTennis , le principal intéressé a dévoilé que dans la vie de tous les jours, il privilégiait finalement la main droite.

« J’ai plus de sensibilité avec la main droite »