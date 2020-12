Tennis

Tennis : Pourquoi Rafael Nadal n'est pas devenu footballeur ?

Publié le 21 décembre 2020 à 17h35 par La rédaction

A son plus jeune âge, Rafael Nadal jouait au tennis mais aussi au football. Après avoir décidé de se concentrer sur la petite balle jaune, le taureau de Manacor explique son choix.

Dès son enfance, Rafael Nadal a été bercé par le sport. Une histoire de famille. De ses 3 ans jusqu'en 2017, le numéro 2 mondial a été entraîné par son oncle, Toni Nadal, qui se consacre actuellement à la Rafa Nadal Academy by Movistar. Mais dans cette famille majorquaine, le premier à avoir poussé les portes du sport professionnel est le petit frère de Toni. Dans le monde du ballon rond, Miguel Angel Nadal a débuté à Majorque en 1986 avant de rejoindre le FC Barcelone cinq ans plus tard. Dans sa jeunesse, le taureau de Manacor a donc pu pratiquer le tennis et le football avant de choisir la petite balle jaune. Sans se tromper.

« J'ai joué au tennis et au football jusqu'à l'âge de 13 ans »