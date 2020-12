Tennis

Tennis : Rafael Nadal analyse son premier Roland-Garros !

Publié le 21 décembre 2020 à 15h35 par La rédaction

Recordman de titres en Grand Chelem, Rafael Nadal s'est créé une place unique dans l'histoire de Roland-Garros. Sacré 13 fois en 16 participations, le taureau de Manacor revient sur sa première fois, qu'il a évidemment remporté.

Une première participation unique. En 2005, Roland-Garros découvre un jeune espagnol de 19 ans parmi les favoris, même s'il n'a jamais dépassé les huitièmes de finale en Grand Chelem. Et pour cause, ce certain Rafael Nadal arrive avec les Masters 1000 de Monte-Carlo et de Rome dans sa poche. Un style de pur terrain. Le numéro 4 mondial de l'époque éteint les derniers espoirs tricolores en battant Sébastien Grosjean en huitième de finale, avant de doucher le chouchou du public Roger Federer en quatre manches dans le dernier carré. En finale, la pépite de Manacor ne craque pas et remporte son premier Majeur. Le premier d'une longue série puisque quinze ans plus tard Rafael Nadal compte 20 Grand Chelem dont 13 sur la terre parisienne.

« Ce que vous voyez quand vous êtes enfant, c'est la réalisation d'un rêve »