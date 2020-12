Tennis

Tennis : Nadal, Djokovic… Wawrinka évoque ses rapports avec le « Big 3 » !

Publié le 21 décembre 2020 à 11h35 par La rédaction

Stan Wawrinka est un personnage très apprécié sur le circuit. Le Suisse gardera-t-il des amis dans le tennis après sa retraite ? Ce dernier semble très bien s’entendre avec le « Big 3 ».

Avec trois titres en Grand Chelem, la carrière de Stan Wawrinka est une réussite. Et le Suisse aurait certainement eu un palmarès encore plus reluisant, s’il n’avait pas eu la malchance de naître à la même époque que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. À eux trois, les membres du « Big Three » totalisent 57 titres majeurs, et monopolisent le devant de la scène. Dans leur ombre, et alors que sa retraite approche inexorablement, « Stan The Man » laissera l’image d’un joueur apprécie et porteur de bonne humeur. Dans une interview accordée à Paris Match Suisse, le Vaudois a fait l’éloge de Roger Federer. Et il n’en pense visiblement pas moins de ses deux rivaux.

« Je m’entends très bien avec Djokovic »