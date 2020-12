Tennis

Tennis : Stan Wawrinka rend un vibrant hommage à Roger Federer !

Publié le 20 décembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 20 décembre 2020 à 20h36

Si Roger Federer est sûrement le plus grand sportif suisse de tous les temps, Stan Wawrinka n’a pas à rougir de sa carrière. Interrogé sur une éventuelle jalousie par rapport à son illustre ainé, le Vaudois a préféré lui rendre hommage.

Avec 3 titres en Grand Chelem, Stan Wawrinka a indéniablement marqué le sport suisse de son empreinte. Mais le natif de Lausanne a dû partager la scène avec un géant, Roger Federer et ses 103 titres ATP, dont 20 majeurs. À 39 ans, le Suisse est considéré par beaucoup d’observateurs comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Mais après avoir mis la saison 2020 entre parenthèses, son retour sur les courts semble en péril, et sa fin de carrière inexorablement en approche. Dans une interview accordée à Paris Match Suisse , Stan Wawrinka s’est confié sur son amitié avec son compatriote, et sur le fait d’avoir évolué dans son ombre. L’occasion d’exprimer tout le bien qu’il pense de lui.

« Ce que nous avons partagé nous lie à jamais »